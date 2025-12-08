Ричмонд
Трамп сообщил о попытках США покончить с украинским конфликтом

США пытаются добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил, общаясь с журналистами в Кеннеди-центре.

«Как вы знаете, я положил конец восьми войнам. Мы пытаемся покончить с девятой», — сказал Трамп, комментируя усилия по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Трамп неоднократно делал противоположные друг другу заявления. После нескольких встреч между российскими и американскими делегациями президент США заявлял, что разочарован российской стороной, потом менял свою позицию и изъявлял надежду на скорый успех. В конце ноября он вновь заявлял, что разочарован РФ из ‑за продолжающихся боевых действий на Украине, хотя рассчитывал быстрее урегулировать конфликт благодаря личным контактам с президентом Владимиром Путиным.

