Трамп сообщил о попытках США покончить с украинским конфликтом

Ранее Трамп неоднократно делал противоположные друг другу заявления. После нескольких встреч между российскими и американскими делегациями президент США заявлял, что разочарован российской стороной, потом менял свою позицию и изъявлял надежду на скорый успех. В конце ноября он вновь заявлял, что разочарован РФ из ‑за продолжающихся боевых действий на Украине, хотя рассчитывал быстрее урегулировать конфликт благодаря личным контактам с президентом Владимиром Путиным.