Казахстанец испугался за пьянство своей матери, избил соседа и попал в тюрьму

Как передает издание «Диапазон», осужденный очень не хотел, чтобы мать спивалась. Он лично просил соседа не поддерживать ее в этом и не распивать с ней спиртное. Сосед проигнорировал его просьбу и, после очередного распития алкоголя с соседкой, оказался в больнице с сотрясением мозга и переломом ребер.
За нанесение тяжких телесных повреждений мужчина и оказался на скамье подсудимых. Сосед его простил, а мама подсудимого призналась, что во всем сама виновата и просила не наказывать строго сына, так как он обычно спокойный и порядочный, один содержит семью.
«Суд признал его виновным в преступлении и приговорил к трем годам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. Взяли его под стражу сразу после оглашения приговора», — говорится в публикации.
