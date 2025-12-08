Взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом

Жители Саратова и Энгельса сообщили о серии громких взрывов в небе над своими городами. Об этом стало известно в понедельник, 8 декабря.
Местные жители насчитали около пяти громких хлопков. На данный момент официальной информации о падении обломков или пострадавших на земле не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Ранее сообщилось о взрывах над Волгоградом. Позже губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил инцидент, сообщив, что системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили дроны. Однако, по его словам, обломки сбитого беспилотника (БПЛА) упали на улице Лодыгина в Тракторозаводском районе, повредив трехэтажный жилой дом в районе домов 12 и 13.
7 декабря в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО ликвидировали 77 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).