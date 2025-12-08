Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом

Жители Саратова и Энгельса сообщили о серии громких взрывов в небе над своими городами. Об этом стало известно в понедельник, 8 декабря.

Жители Саратова и Энгельса сообщили о серии громких взрывов в небе над своими городами. Об этом стало известно в понедельник, 8 декабря.

Местные жители насчитали около пяти громких хлопков. На данный момент официальной информации о падении обломков или пострадавших на земле не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Ранее сообщилось о взрывах над Волгоградом. Позже губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил инцидент, сообщив, что системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили дроны. Однако, по его словам, обломки сбитого беспилотника (БПЛА) упали на улице Лодыгина в Тракторозаводском районе, повредив трехэтажный жилой дом в районе домов 12 и 13.

7 декабря в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО ликвидировали 77 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше