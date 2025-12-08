Житель Комсомольска обманул друга при продаже красной икры

В Комсомольске-на-Амуре полиция раскрыла историю обмана, в которой фигурировал популярный дальневосточный деликатес — красная икра. Местный житель, решивший сделать выгодную покупку, стал жертвой собственного знакомого, который попросту присвоил его деньги. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В ноябре этого года в один из отделов полиции города обратился 34-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал стражам порядка, что перевел 20 тысяч рублей своему приятелю, который ранее успешно продавал ему икру лососевых пород. Однако на этот раз после получения денег продавец внезапно перестал отвечать на звонки и сообщения, а позже и вовсе заблокировал пострадавшего.
Сотрудники полиции оперативно вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний комсомольчанин, уже имеющий судимость. В ходе допроса злоумышленник полностью признал свою вину. Он пояснил, что раньше действительно торговал икрой, но в этот раз, получив денежный перевод от доверчивого покупателя, просто решил присвоить средства, не собираясь ничего поставлять.
По факту происшествия было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигуранту грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Пока же суд избрал для него подписку о невыезде и надлежащем поведении.