Житель Комсомольска обманул друга при продаже красной икры

В ноябре этого года в один из отделов полиции города обратился 34-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал стражам порядка, что перевел 20 тысяч рублей своему приятелю, который ранее успешно продавал ему икру лососевых пород. Однако на этот раз после получения денег продавец внезапно перестал отвечать на звонки и сообщения, а позже и вовсе заблокировал пострадавшего.