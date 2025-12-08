Ричмонд
Трамп назвал ситуацию на Украине очень тяжелой

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал конфликт между Россией и Украиной как крайне тяжелый. Свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в Кеннеди-центре.

«Россия и Украина — думал, это будет немного проще. Это очень тяжелый конфликт», — сказал Трамп.

Так президент США публично констатировал сложность ситуации при продвижении мирных инициатив. Ранее в ходе брифинга Трамп заявил, что США пытаются добиться урегулирования конфликта на Украине.

