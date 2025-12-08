Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскритиковал Зеленского за игнорирование мирного предложения

Президент Украины Владимир Зеленский еще не читал выдвинутые Вашингтоном предложения по остановке конфликта. Это разочаровывает, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Дональда Трампа разочаровало отношение украинского коллеги к мирному урегулированию конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский еще не читал выдвинутые Вашингтоном предложения по остановке конфликта. Это разочаровывает, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал наши предложения», — заявил Трамп в рамках торжественной церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. По словам главы Белого дома, он лично прекратил восемь войн. И пытается положить конец еще одному конфликту.

Зеленский согласился участвовать в переговорном процессе в конце ноября. При этом Киев обозначил принципы, которые считает важными для себя. До этого на Украину приезжал министр армии США Дэн Дрисколл, стороны договорились о сжатых сроках подготовки соглашения, при этом ЕС не участвовал в обсуждении, а Москва заявляла о готовности к открытому диалогу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше