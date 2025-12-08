Трамп раскритиковал Зеленского за игнорирование мирного предложения

Зеленский согласился участвовать в переговорном процессе в конце ноября. При этом Киев обозначил принципы, которые считает важными для себя. До этого на Украину приезжал министр армии США Дэн Дрисколл, стороны договорились о сжатых сроках подготовки соглашения, при этом ЕС не участвовал в обсуждении, а Москва заявляла о готовности к открытому диалогу.