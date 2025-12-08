Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае грузовой поезд сбил пьяного мужчину

На перегоне станций Стайный — Сулемка травмирован человек.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 8 декабря в Красноярском крае на перегоне станций Стайный — Сулемка грузовой поезд сбил человека. По версии транспортной полиции Сибири, 22-летний пострадавший шел вдоль путей, пренебрегая правилами безопасности.

Машинист, увидев мужчину, успел подать звуковой сигнал и применить экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Пешехода травмировали выступающие элементы состава.

Прибывшие медики диагностировали у пешехода ушибы руки и головы. Пострадавший признался, что в момент случившегося был пьян.

В ведомстве напоминают: железная дорога — зона повышенной опасности. Несоблюдение правил безопасности может привести к трагедии.