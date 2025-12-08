В Красноярском крае грузовой поезд сбил пьяного мужчину

Ночью 8 декабря в Красноярском крае на перегоне станций Стайный — Сулемка грузовой поезд сбил человека. По версии транспортной полиции Сибири, 22-летний пострадавший шел вдоль путей, пренебрегая правилами безопасности.
Машинист, увидев мужчину, успел подать звуковой сигнал и применить экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Пешехода травмировали выступающие элементы состава.
Прибывшие медики диагностировали у пешехода ушибы руки и головы. Пострадавший признался, что в момент случившегося был пьян.
В ведомстве напоминают: железная дорога — зона повышенной опасности. Несоблюдение правил безопасности может привести к трагедии.