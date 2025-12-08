Хлебный киоск вспыхнул в селе Хабаровского края

За минувшие сутки в Хабаровском крае крупных чрезвычайных ситуаций удалось избежать, однако огнеборцы и спасатели продолжали свою напряженную работу. Подразделения пожарной охраны отреагировали на десять техногенных возгораний, четыре из которых произошли в жилых домах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Одним из самых серьезных вызовов стал пожар на частной территории в селе Челны Хабаровского района. Здесь огонь охватил сразу несколько построек: деревянный дом, сооружение из металлокаркаса и обычный морской контейнер. Пожарные в течение трех часов боролись с пламенем на площади в 50 квадратных метров и проявили настоящий героизм, вынеся из огня три газовых баллона, которые могли взорваться в любой момент. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но хозяева лишились лодочных моторов, бензопилы и многих домашних вещей. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели МЧС.
В этот же день в селе Ракитное произошел менее масштабный, но также тревожный инцидент — загорелся хлебный киоск на Центральной улице. Огонь успел повредить строение на площади четыре квадратных метра, прежде чем его потушили за десять минут. Проверку по этому факту проводят специалисты государственного пожарного надзора.
Печальная новость пришла с побережья. В районе лодочного причала бухты Эгге в Советской Гавани водолазы обнаружили тело 13-летнего подростка. Спасатели извлекли его из воды и передали правоохранителям. Сейчас проводятся следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства трагедии.