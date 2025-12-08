Хлебный киоск вспыхнул в селе Хабаровского края

Одним из самых серьезных вызовов стал пожар на частной территории в селе Челны Хабаровского района. Здесь огонь охватил сразу несколько построек: деревянный дом, сооружение из металлокаркаса и обычный морской контейнер. Пожарные в течение трех часов боролись с пламенем на площади в 50 квадратных метров и проявили настоящий героизм, вынеся из огня три газовых баллона, которые могли взорваться в любой момент. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но хозяева лишились лодочных моторов, бензопилы и многих домашних вещей. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели МЧС.