Три человека погибли на трассе в ВКО

В Восточно-Казахстанской области в воскресенье, 7 декабря, случилась авария, унесшая жизни троих человек. Кадры с места ДТП появились в соцсетях, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Видео, на котором запечатлены последствия ДТП, опубликовал Instagram-паблик gde_novosti_uka.

На нем видно два столкнувшихся на мосту авто.

Как уточняет «Устинка.Live», ссылаясь на информацию от полиции, на трассе столкнулись Toyota Corona Premio и Toyota Hilux.

В результате аварии водитель и два пассажира Toyota Corona Premio погибли на месте происшествия от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

Полицейские призвали участников дорожного движения соблюдать правила дорожной безопасности, выбирать безопасный скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге.