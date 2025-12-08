Три человека погибли на трассе в ВКО

Видео, на котором запечатлены последствия ДТП, опубликовал Instagram-паблик gde_novosti_uka.
На нем видно два столкнувшихся на мосту авто.
Как уточняет «Устинка.Live», ссылаясь на информацию от полиции, на трассе столкнулись Toyota Corona Premio и Toyota Hilux.
В результате аварии водитель и два пассажира Toyota Corona Premio погибли на месте происшествия от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью.
По факту ДТП начато досудебное расследование.
Полицейские призвали участников дорожного движения соблюдать правила дорожной безопасности, выбирать безопасный скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге.