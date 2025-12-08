В Ленобласти обезвредили обломки сбитых беспилотников

В Киришском районе Ленинградской области взрывотехники обезвредили обломки сбитых беспилотников (БПЛА). Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщила администрация региона.
Специалисты уничтожили на месте обнаруженный тротил. В результате инцидента никто не пострадал, разрушения отсутствуют.
— Взрывотехники завершили работу по обезвреживанию обломков БПЛА в Киришском районе Ленобласти, — говорится в сообщении.
Оставшиеся элементы беспилотников переданы в Следственный комитет для проведения экспертизы и установления всех обстоятельств происшествия. Угроза безопасности в районе ликвидирована.
6 декабря губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от одного из населенных пунктов нашли обломки уничтоженного беспилотника.