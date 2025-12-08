Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти обезвредили обломки сбитых беспилотников

В Киришском районе Ленинградской области взрывотехники обезвредили обломки сбитых беспилотников (БПЛА). Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщила администрация региона.

В Киришском районе Ленинградской области взрывотехники обезвредили обломки сбитых беспилотников (БПЛА). Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщила администрация региона.

Специалисты уничтожили на месте обнаруженный тротил. В результате инцидента никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

— Взрывотехники завершили работу по обезвреживанию обломков БПЛА в Киришском районе Ленобласти, — говорится в сообщении.

Оставшиеся элементы беспилотников переданы в Следственный комитет для проведения экспертизы и установления всех обстоятельств происшествия. Угроза безопасности в районе ликвидирована.

6 декабря губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от одного из населенных пунктов нашли обломки уничтоженного беспилотника.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше