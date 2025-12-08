Трамп сообщил о переговорах США с Киевом и Москвой

По словам трампа, в мирных переговорах задействованы три стороны.
В процессе по мирному урегулированию конфликта участвуют Вашингтон, Москва и Киев. Задействованы все три главы государства, отметил президент США Дональд Трамп.
«Мы говорим с президентом [России Владимиром] Путиным. И мы говорим с украинскими лидерами, включая [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Трамп журналистам в Кеннеди-центре, рассуждая о переговорах. При этом глава Белого дома не уточнил, с какими еще «украинскими лидерами» ведутся переговоры.
В сентябре Вашингтон анонсировал трехстороннюю встречу президентов обозначенных стран, но без конкретных сроков. По мнению Трампа, сейчас ситуация на Украине не очень тяжелая. Мирные предложения США поддерживают украинцы, уверен он.