После пожара в Астане погиб ребенок

По данным городского управления общественного здравоохранения, в больницы были доставлены шесть пострадавших. Среди них — один взрослый и пятеро детей. Всем им предварительно поставлен диагноз «тяжелое отравление угарным газом». Пострадавшие находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.