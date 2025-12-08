После пожара в Астане погиб ребенок

Огонь вспыхнул 6 декабря, когда на первом этаже в подсобном помещении 5-этажного жилого дома по ул. Абылай хана произошло возгорание. Затем сильное задымление быстро распространилось с первого по пятый этаж.
По данным городского управления общественного здравоохранения, в больницы были доставлены шесть пострадавших. Среди них — один взрослый и пятеро детей. Всем им предварительно поставлен диагноз «тяжелое отравление угарным газом». Пострадавшие находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.
«Ребенок 2014 года рождения, поступивший в крайне тяжелом состоянии, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, умер», — сообщили медики.
Ночью 7 декабря крупный пожар охватил склады в Алматы.