ПВО отражает атаку украинских беспилотников на Тульскую область

Украинские беспилотники пытаются атаковать Тульскую область. По данным SHOT, о взрывах сообщают жители городов Новомосковск и Алексин. Предварительно, по БПЛА работает система ПВО.

Источник: Life.ru

По словам местных, они слышали несколько громких звуков, в некоторых дома задрожали окна.

Ранее стало известно о введённых временных ограничениях в московском аэропорту Внуково. Кроме того, аналогичные меры действуют ещё в шести аэропортах России.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

