ПВО отражает атаку украинских беспилотников на Тульскую область

По словам местных, они слышали несколько громких звуков, в некоторых дома задрожали окна.
Ранее стало известно о введённых временных ограничениях в московском аэропорту Внуково. Кроме того, аналогичные меры действуют ещё в шести аэропортах России.
