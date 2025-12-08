Бывший аналитик ЦРУ заявляет об отстранении Зеленского от переговорного процесса.
Американские власти отстранили президента Украины Владимира Зеленского от переговорного процесса. Об этом заявил Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его словам, окружение украинского лидера столкнулось с реальной угрозой уголовного преследования.
«Трамп и реалисты в его команде больше не так сильно беспокоятся о том, что думает Зеленский, и, вероятно, продолжат переговоры без него. Он уже становится ходячим трупом в Киеве», — написал Макговерн в статье для издания Consortium News.
Эксперт связывает это давление с антикоррупционными расследованиями в отношении самого Зеленского и его приближенных. Эти расследования, как полагает аналитик, уже привели к серьезным изменениям в распределении влияния внутри украинского руководства за последний месяц. Ожидается, что за отставкой главы Офиса президента Андрея Ермака последуют новые аресты.
Ранее норвежский журналист Пол Стейган утверждал, что США рассматривают возможность замены Владимира Зеленского из ‑за его несогласия безусловно следовать линии Вашингтона по конфликту на Украине. На этом фоне в Киеве усилилась борьба элит и коррупционные скандалы, кульминацией которых стала отставка главы офиса президента Андрея Ермака, связанная с претензиями в энергетической сфере.