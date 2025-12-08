В Иркутске и районе за неделю в 20 авариях пострадали 22 человека

За прошедшую неделю, с 1 по 7 декабря, в Иркутске и районе произошло 20 дорожных аварий с пострадавшими. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, травмы получили 20 взрослых и два ребенка.
Основными видами происшествий стали столкновения автомобилей, которых было зафиксировано десять, а также шесть наездов на пешеходов. Помимо этого, случились три аварии с наездом на препятствие и один съезд с дороги.
— Всего за неделю произошло 259 аварий, в которых было повреждено 501 транспортное средство, — добавили в пресс-службе ведомства.
Госавтоинспекция призывает всех водителей строго соблюдать правила, быть внимательнее на пешеходных переходах, контролировать скорость и дистанцию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Свирске четверо взрослых и подросток пострадали в ДТП из-за пьяного водителя.