В России сообщили о росте одного вида преступлений

«Наибольшее количество зарегистрированных коррупционных преступлений связаны со взяточничеством (23,4 тыс. эпизодов). Из них 7,7 тыс. касаются получения взятки, 7,6 тыс. — дачи взятки, 2,9 тыс. — посредничества. За десять месяцев число дел по статье о даче взяток увеличилось на 29,2%, о посредничестве — на 26,3%, о получении — на 11,6%» — статистика Главного информационно-аналитического центра МВД. Ее приводит газета «Ведомости».