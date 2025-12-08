Камбоджа обстреляла Таиланд

Ранее армия Таиланда уже объявляла об эвакуации жителей приграничных районов четырех провинций из ‑за риска столкновений с Камбоджей после перестрелки в спорном пограничном районе провинции Сисакет, где применялись в том числе безоткатные орудия. Конфликт обострялся еще летом 2025 года, несмотря на то что в конце октября президент США Дональд Трамп сообщал о достижении соглашения Бангкока и Пномпеня по прекращению вооруженных столкновений на границе.