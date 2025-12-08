Покорила Зеленского и теперь живет в роскоши: что известно о первой леди Украины, которую обвиняют в коррупции

Жена президента Украины Елена Зеленская уже не первый раз оказывается в центре скандала. Если ранее ее просто обвиняли в роскошной жизни на фоне конфликта с Россией, то теперь женщину уличили в причастности к нашумевшему коррупционному скандалу в энергосфере страны. В частности, супруга украинского главы упоминается на аудиозаписях бизнесмена Тимура Миндича — главного фигуранта скандала. Кто такая Елена Зеленская и в какие еще скандалы она попадала — в материале URA.RU.