В Кургане обвиняемые по делу ОПС бизнесмены Саргисян и Хачатурян вышли из СИЗО

По делу также проходит варгашинский фермер Атом Симонян и два экс-чиновника — бывший сотрудник местной администрации Евгений Казаков и экс-начальник «Управления мелиорации по УрФо» Валерий Потыльчак. Все фигуранты некоторое время провели в СИЗО, но потом были выпущены. Потыльчаку изменили меру на запрет определенных действий всего за пару дней до принятия решения по бизнесменам.