Участок трассы Уфа — Белорецк закрыли из-за сильного снегопада и гололеда

Движение по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк временно закрыто. Как сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета по Башкирии, ограничение действует с 7:15 утра 8 декабря на участке с 67-го по 204-й километр, который проходит по территории Архангельского и Белорецкого районов.
Такое решение принято в связи с резким ухудшением погодных условий: на трассе идет сильный снегопад и образовался гололед.
Планируется, что движение будет возобновлено сегодня к 9:00 утра. Однако, как пояснили в пресс-службе МЧС, окончательное время снятия ограничений будет зависеть от реальной метеорологической обстановки и может быть перенесено.
Спасатели советуют водителям следить за новостями и, если есть возможность, отказаться от поездок по этому маршруту сегодня.
