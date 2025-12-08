Ричмонд
Камбоджа нанесла удары по гражданским в Таиланде

Камбоджийские военные атаковали гражданские районы в провинции Бурирам. Об этом говорится в официальном заявлении вооруженных сил Таиланда.

Тайские военные заявили, что Камбоджа применила системы БМ-21 по гражданским объектам.

«Камбоджийские силы нанесли удары ракетами БМ-21 по районам с гражданским населением… в провинции Бурирам», — говорится в публикации соцсети X со ссылкой на заявление армии. Об этом сообщил портал Khaosod.

Данное заявление стало продолжением истории о вооруженном инциденте на границе, произошедшем ранее в понедельник. Накануне сообщалось об атаке на военную базу Анупонг и ответных мерах Таиланда с привлечением авиации.

Ракетный обстрел гражданских районов стал продолжением обострения на тайско-камбоджийской границе: утром 8 декабря Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, где один тайский военный погиб и двое были ранены, после чего Таиланд поднял в воздух истребители F-16. Ранее тайская армия начала эвакуацию жителей приграничных провинций после перестрелки в спорном районе Сисакет, несмотря на объявленное в октябре 2025 года соглашение о прекращении столкновений.