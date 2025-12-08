Камбоджа нанесла удары по гражданским в Таиланде

Ракетный обстрел гражданских районов стал продолжением обострения на тайско-камбоджийской границе: утром 8 декабря Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, где один тайский военный погиб и двое были ранены, после чего Таиланд поднял в воздух истребители F-16. Ранее тайская армия начала эвакуацию жителей приграничных провинций после перестрелки в спорном районе Сисакет, несмотря на объявленное в октябре 2025 года соглашение о прекращении столкновений.