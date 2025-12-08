В Новосибирске с конца ноября ищут 25-летнюю девушку в белой куртке

Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», 26 ноября 2025 она вышла из дома и не вернулась, поэтому на поиски отправились волонтеры.
Приметы пропавшей: рост 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы каштановые, глаза серые. Сибирячка была одета в белую куртку с капюшоном, черные штаны, белые кроссовки. С собой у нее была черная сумка.
Если у вас есть информация о местонахождении Яны Неизвестной, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.
