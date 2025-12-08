США раскрыли свои намерения по поводу поддержки Украины в 2026 году

Ранее Politico сообщало, что к февралю 2026 года Украина может столкнуться с дефицитом средств, если ЕС не согласует выделение «репарационных кредитов» за счет доходов от замороженных российских активов. Еврокомиссия уже одобрила первый транш почти на шесть миллиардов евро в рамках программы помощи на 50 миллиардов до 2027 года, однако позиция Бельгии, где размещена значительная часть из 300 миллиардов евро российских резервов, затрудняет дальнейшее финансирование Киева.