Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США раскрыли свои намерения по поводу поддержки Украины в 2026 году

Палата представителей США предложила выделить 400 миллионов долларов на поддержку Украины в 2026 финансовом году. Соответствующие расходы заложены в представленный законопроект об оборонном бюджете.

Американские законодатели предусмотрели 400 миллионов долларов помощи Украине в новом оборонном бюджете.

Палата представителей США предложила выделить 400 миллионов долларов на поддержку Украины в 2026 финансовом году. Соответствующие расходы заложены в представленный законопроект об оборонном бюджете.

«Продление и модификация инициативы по содействию безопасности Украины. На 2026 финансовый год — 400 миллионов долларов», — указано в тексте документа. Данные из документа сообщает РИА Новости.

Аналогичный объем финансовой помощи предлагается запланировать и на следующий, 2027 финансовый год. Таким образом, законодатели закладывают основу для продолжения военной поддержки Киева на среднесрочную перспективу.

Ранее Politico сообщало, что к февралю 2026 года Украина может столкнуться с дефицитом средств, если ЕС не согласует выделение «репарационных кредитов» за счет доходов от замороженных российских активов. Еврокомиссия уже одобрила первый транш почти на шесть миллиардов евро в рамках программы помощи на 50 миллиардов до 2027 года, однако позиция Бельгии, где размещена значительная часть из 300 миллиардов евро российских резервов, затрудняет дальнейшее финансирование Киева.