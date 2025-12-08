В Хабаровске директора осудили за уклонение от налогов на 73 млн рублей

Осуждены 46-летний генеральный директор ООО «СНАБЕР» и его 56-летний знакомый, индивидуальный предприниматель, фактически управлявший компанией. Мужчины в 2017—2018 годах внесли заведомо ложные сведения в налоговые декларации ООО «СНАБЕР» по НДС. Они указали фиктивные суммы налоговых вычетов по сделкам с подконтрольными компаниями — ООО «ТЕРМИНАЛ ДВ» и ООО «СК “СТРОЙБУМ”, которые не вели реальную хозяйственную деятельность и не платили налоги.