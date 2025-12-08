В Хабаровске директора осудили за уклонение от налогов на 73 млн рублей

В Кировском районном суде Хабаровска вынесен приговор в отношении группы лиц, которые уклонялись от уплаты налогов и занимались неправомерным оборотом денежных средств, собщает сообщество судов Хабаровского края.
Осуждены 46-летний генеральный директор ООО «СНАБЕР» и его 56-летний знакомый, индивидуальный предприниматель, фактически управлявший компанией. Мужчины в 2017—2018 годах внесли заведомо ложные сведения в налоговые декларации ООО «СНАБЕР» по НДС. Они указали фиктивные суммы налоговых вычетов по сделкам с подконтрольными компаниями — ООО «ТЕРМИНАЛ ДВ» и ООО «СК “СТРОЙБУМ”, которые не вели реальную хозяйственную деятельность и не платили налоги.
В результате действий фигурантов ущерб государству составил более 73 млн рублей.
Кроме того, подсудимые подделывали платежные поручения: в документах указывали ложные наименования товаров, номера договоров и даты, создавая видимость законных переводов. На основании этих распоряжений банки перечислили более 500 млн рублей с расчетного счета ООО «СНАБЕР» на счета фиктивных контрагентов.
Подсудимые не признали вину ни на следствии, ни в суде.
Суд, изучив все доказательства и личность обвиняемых, признал их виновными по статьям:
ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по сговору),
ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление поддельных распоряжений о переводе денег).
Назначено наказание: лишение свободы на 1 год 10 месяцев и 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафы в 300 тыс. и 400 тыс. рублей соответственно.
Гражданский иск заместителя прокурора Хабаровского края на сумму 73 млн рублей удовлетворен. До исполнения взыскания сохранен арест на автотранспорт, спецтехнику и другое имущество осужденных.
Приговор пока не вступил в законную силу.