В Иркутской области за неделю в ДТП погибли три человека

За семь дней, с 1 по 7 декабря, в Иркутской области произошло 38 аварий. В них погибли три человека, а 52 получили травмы, среди пострадавших семеро детей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, всего повреждения получили 60 автомобилей.
— Чаще всего аварии случались из-за того, что водители неправильно занимали полосу на дороге — таких случаев было девять. Еще семь ДТП произошли из-за неподходящей скорости. По четыре аварии случились из-за выезда на встречную полосу и непропуска пешеходов на «зебре», — рассказывают в пресс-службе ведомства.
За эту неделю два человека сели за руль пьяными, а двое других — без водительских прав. У 11 автомобилистов не было полиса ОСАГО, а четверо скрылись с места ДТП. Госавтоинспекция просит всех водителей строго соблюдать правила, чтобы избежать трагедий на дорогах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и районе за неделю в 20 авариях пострадали 22 человека.