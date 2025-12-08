В Иркутской области за неделю в ДТП погибли три человека

— Чаще всего аварии случались из-за того, что водители неправильно занимали полосу на дороге — таких случаев было девять. Еще семь ДТП произошли из-за неподходящей скорости. По четыре аварии случились из-за выезда на встречную полосу и непропуска пешеходов на «зебре», — рассказывают в пресс-службе ведомства.