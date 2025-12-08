Ричмонд
ПВО отразила атаку дронов в Ростовской области, повреждена ЛЭП и частный дом

Системы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на несколько районов Ростовской области. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь, отметив, что в результате происшествия никто из людей не пострадал.

При этом, как уточняется, на земле были зафиксированы некоторые разрушения. В Чертковском районе из-за падения обломков произошло повреждение ЛЭП, что оставило без электричества село Маньково-Калитвенское и два хутора.

Энергоснабжение в посёлке уже восстановлено, а в менее крупных населённых пунктах ремонтные работы начнутся с утра. Кроме того, в одном из хуторов Миллеровского района осколками повредило крышу частного жилого дома.

Также этой ночью ПВО отражала атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на улице Лодыгина в районе жилых домов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

