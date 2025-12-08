В Хабаровском крае нашли тело подростка, который ушёл на рыбалку

Тело 13-летнего подростка, который ранее отправился на рыбалку, было обнаружено утром 7 декабря в лодочной бухте Советской Гавани Хабаровского края, сообщила региональная прокуратура.
«В районе лодочного причала бухты Эгге в городе Советская Гавань обнаружен труп 13-летнего подростка. Рядом с телом ребенка находились рыболовецкие принадлежности…», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, подросток ушёл рыбачить вместе со своим знакомым 1974 года рождения. Местонахождение мужчины не удалось установить. Начались его поиски.
Прокуратура Советской Гавани организовала проверку. Также было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
Напомним, ранее в Челябинской области 49-летний мужчина и его 13-летний сын ушли на рыбалку и погибли на озере Песчаное рядом с посёлком Песчанка Карталинского городского округа. Их тела спасатели обнаружили в полынье. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.
В конце сентября во время рыбалки у озера в селе Южное в Павлоградском районе Омской области 62-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля и по неосторожности сбил своего 59-летнего знакомого. Пострадавший скончался от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.