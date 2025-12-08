В Хабаровском крае нашли тело подростка, который ушёл на рыбалку

В конце сентября во время рыбалки у озера в селе Южное в Павлоградском районе Омской области 62-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля и по неосторожности сбил своего 59-летнего знакомого. Пострадавший скончался от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.