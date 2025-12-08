Российский айтишник проиграл все деньги, сбежал в Таиланд и стал бомжом

32-летний уроженец Санкт-Петербурга, накопивший долги на сотни тысяч рублей, после бегства в Таиланд оказался в маргинальной среде. Такие данные приводит телеграм-канал Baza.
У мужчины, известного как Руслан, числится не менее 10 исполнительных производств. Общая сумма требований — около 350 тысяч рублей. По предварительным сведениям, задолженность могла сформироваться из-за проигрышей на ставках. После переезда он сменил имя на Нарли Свуо.
По информации волонтёров, теперь он живёт у моря, скитается, пользуется случайной одеждой и вступает в конфликты с местными бездомными. Отмечено, что он умывается в лужах и длительное время находится в стране с просроченной визой. Нарушение — более двух месяцев, что автоматически влечёт риск депортации. Сам мужчина, судя по реакции, угрозу не воспринимает.
Во время контакта с добровольцами он просил звать его «Ветром». Документы предъявлять отказался, опасаясь мошенников. Попытки выйти на связь с его родственниками результата не дали.
Читайте также: «Семья Джако»: как один человек построил самую страшную машину смерти в РФ.