Дроны ВСУ частично обесточили Ростовскую область: карта ударов БПЛА на 8 декабря

В Оренбургской области правительство также предупредило жителей об объявленной опасности атаки БПЛА и попросило следить за официальными оповещениями. Параллельно с этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что режим воздушной опасности сначала ввели в Киришском и Кингисеппском районах, затем распространили на все муниципалитеты региона, при этом власти предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета для безопасности граждан. Позже глава области сообщил, что в регионе сбито несколько дронов.