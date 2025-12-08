Депутата в Новосибирской области осудят за кражу газа на 2,3 млн рублей

По версии следствия, депутат в своем домовладении в Искитиме самовольно подключился к газопроводу, проложенному вдоль его земельного участка. Газ он использовал для обогрева двух нежилых помещений площадью 685 кв. м и 290 кв. м. Для подключения одного из зданий, считают следователи, фигурант дела привлек начальника районной службы газоснабжения. За это он передал ему вознаграждение в размере 1,2 млн руб.