Над Ленинградской областью сбили несколько вражеских беспилотников

Над Лужским районом Ленинградской области силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее сообщалось, что ПВО отразила атаку дронов в Ростовской области. На земле были зафиксированы некоторые разрушения. В Чертковском районе из-за падения обломков произошло повреждение ЛЭП, что оставило без электричества село Маньково-Калитвенское и два хутора. Громкие хлопки, связанные с работой ПВО, были слышны над Тульской и Саратовской областями.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

