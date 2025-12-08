Над Ленинградской областью сбили несколько вражеских беспилотников

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее сообщалось, что ПВО отразила атаку дронов в Ростовской области. На земле были зафиксированы некоторые разрушения. В Чертковском районе из-за падения обломков произошло повреждение ЛЭП, что оставило без электричества село Маньково-Калитвенское и два хутора. Громкие хлопки, связанные с работой ПВО, были слышны над Тульской и Саратовской областями.
