Восемь самолетов перенаправили на другие аэропорты из-за ограничений во Внукове

Ограничения действовали с 3:11 до 5:51 по московскому времени. В результате несколько рейсов из Стамбула, Дубая, Анкары, Новосибирска и Ташкента приземлились в Санкт-Петербурге, Шереметьево и Нижнем Новгороде. Кроме того, задержан вылет 15 рейсов из Внуково в различные международные направления.