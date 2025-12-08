Восемь самолетов перенаправили на другие аэропорты из-за ограничений во Внукове

Из-за временных ограничений в московском аэропорту Внуково восемь пассажирских самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Об этом стало известно в понедельник, 8 декабря.
Ограничения действовали с 3:11 до 5:51 по московскому времени. В результате несколько рейсов из Стамбула, Дубая, Анкары, Новосибирска и Ташкента приземлились в Санкт-Петербурге, Шереметьево и Нижнем Новгороде. Кроме того, задержан вылет 15 рейсов из Внуково в различные международные направления.
В настоящее время работа аэропорта восстановлена, все рейсы выполняются по расписанию, передает Telegram-канал Shot.
3 декабря самолет Boeing 777−200 авиакомпании Red Wings, который направялся из Москвы на тайский Пхукет вылетел из аэропорта Домодедово в 21:19, а уже спустя час подал сигнал бедствия из-за возгорания одного из двигателей. На борту находились 412 пассажиров, а также 13 членов экипажа.
Самолет приземлился в аэропорту вылета в 22:53. Пассажирам предоставили питание, напитки и помощь с размещением в гостинице. Red Wings принесла извинения за доставленные неудобства и отметила, что безопасность является абсолютным приоритетом авиакомпании.