Во Владивостоке полиция ищет хулиганов, разбивших стекла автомобиля

Информация о происшествии была выявлена сотрудниками полиции в ходе мониторинга интернет-пространства. Несмотря на то что ни владелец автомобиля, ни очевидцы не обращались с официальным заявлением в органы внутренних дел, правоохранители взяли ситуацию на контроль.