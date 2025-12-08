Во Владивостоке полиция ищет хулиганов, разбивших стекла автомобиля

В Первомайском районе Владивостока полиция начала проверку по факту вандализма. Поводом стало сообщение в социальных сетях о том, что неизвестные лица разбили стекла припаркованной машины на улице Пихтовой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Информация о происшествии была выявлена сотрудниками полиции в ходе мониторинга интернет-пространства. Несмотря на то что ни владелец автомобиля, ни очевидцы не обращались с официальным заявлением в органы внутренних дел, правоохранители взяли ситуацию на контроль.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Сотрудники выясняют точное время и место произошедшего, опрашивают возможных свидетелей и работают над установлением личностей подозреваемых.
По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение. Если факт умышленной порчи имущества подтвердится, может быть заведено административное или уголовное дело в зависимости от размера ущерба.