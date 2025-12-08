Ричмонд
Жителей Башкирии ждут сильные магнитные бури и возможные полярные сияния

9−10 декабря в Башкирии можно будет наблюдать северное сияние.

Источник: Комсомольская правда

В начале следующей недели жителей Башкирии могут ждать необычные для региона атмосферные явления. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии предупреждают, что 9−10 декабря ожидаются мощные геомагнитные возмущения. Индекс магнитных бурь может достигнуть 6−7 баллов.

Причиной бурь станет выброс плазмы, который последовал за умеренной по силе, но крайне удачно расположенной солнечной вспышкой. Поскольку вспышка произошла прямо на линии между Солнцем и Землей, ее воздействие на магнитное поле планеты будет максимальным.

Метеорологи полагают, что при отсутствии плотной облачности это создаст условия для возникновения полярных сияний, которые будут видны и на широте Башкирии. Нестабильная геомагнитная обстановка, вероятно, сохранится до четверга, 11 декабря.

