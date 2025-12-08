Полицейские помогли пенсионеру спастись от пожара в Красноярском крае

Рано утром в районе дачного комплекса «Рассвет» инспекторы ДПС заметили вспышку и столб дыма в стороне села Бережки. Прибыв на улицу Новая, полицейские обнаружили горевшую хозяйственную постройку.
Правоохранители разбудили 77-летнего пенсионера, который находился в доме, и вывели его на безопасное расстояние. Затем самостоятельно начали тушить пожар подручными средствами, чтобы огонь не перекинулся на жилой дом.
Позже пожарные полностью локализовали возгорание, а пожилого мужчину передали прибывшей бригаде скорой помощи.
Причиной пожара стал взрыв газового баллона, хранившегося вместе с углем в хозяйственной постройке, уточнили в МВД по краю.