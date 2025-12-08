Женщина лишилась 2,1 млн рублей на «футбольных ставках» в Зиме

IrkutskMedia, 8 декабря. В Зиме местная жительница потеряла 2,1 млн рублей, поверив в схему с «футбольными ставками». По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, неизвестный написал женщине в социальной сети с предложением поставить на одну из футбольных команд в ближайшем матче. Позже мужчина сообщил о выигрыше и предложил оплатить «комиссию» за вывод днежных средств. Под руководством афериста сибирячка перевела кредитные и собственные деньги.