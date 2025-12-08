Ричмонд
Губернатор Ленобласти рассказал об уничтоженных беспилотниках

В Лужском районе Ленобласти ликвидировали несколько БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Лужском районе Ленинградской области силами ПВО РФ были сбиты несколько дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Силами ПВО несколько БПЛА уничтожено в Лужском районе. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, на данный момент сведений о жертвах или разрушениях не поступало.

Несколько часов назад Дрозденко сообщил об объявленном во всех районах региона режиме воздушной опасности. До этого губернатор предупредил об опасности атаки БПЛА в Киришском и Кингисеппском районах.

Ранее Минобороны проинформировало, что с 18:00 до 23:00 по мск 7 декабря силами ПВО были уничтожены 17 украинских БПЛА над российскими регионами. Среди них — Ростовская, Белгородская, Воронежская, Брянская области и Черное море.

