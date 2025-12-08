Аферисты под видом «оцифровки» похитили у жительницы Башкирии все накопления

В Стерлитамаке мошенники обманули пожилую женщину. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, 73-летней пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который назвался работником Пенсионного фонда. Он сообщил, что для проведения процедуры «оцифровки данных» ей необходимо продиктовать код из СМС-сообщения.
Женщина поверила аферисту и выполнила все его указания. В результате она перевела все накопленные 1,75 млн рублей на счета, которые ей продиктовали. Спустя некоторое время она поняла, что осталась без денег, а «сотрудники» перестали выходить на связь.
В МВД по Башкирии напоминают, что настоящие сотрудники государственных фондов никогда не звонят с подобными просьбами. Они также призывают граждан никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать коды из банковских СМС.
