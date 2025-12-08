В Черемхове ранее судимая женщина украла 11 флаконов шампуня из магазина

IrkutskMedia, 8 декабря. В Черемхове полицейские задержали подозреваемую в краже 11 флаконов шампуня на общую сумму более 5 тысяч рублей. К правоохранителям обратилась директор продовольственного магазина.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, установлено, что злоумышленница вошла в торговый объект на улице Плеханова, взяла с прилавка средства для ухода за волосами, сложила их в сумку и покинула помещение. Бдительные работники магазина проследовали за ней на улицу и убедили вернуться. Прибывшие сотрудники частного охранного предприятия и полицейские задержали злоумышленницу.
Выяснилось, что на улице она успела продать три украденных флакона. Известно, что 29-летняя местная жительница нигде не работает и ранее была судима по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).
По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).
Ранее агентство сообщало, что в Усть-Илимске полицейские по горячим следам раскрыли кражу 12 банок тушёнки. В дежурную часть поступило сообщение от директора супермаркета о том, что неизвестный похитил консервы.