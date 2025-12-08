В Черемхове ранее судимая женщина украла 11 флаконов шампуня из магазина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, установлено, что злоумышленница вошла в торговый объект на улице Плеханова, взяла с прилавка средства для ухода за волосами, сложила их в сумку и покинула помещение. Бдительные работники магазина проследовали за ней на улицу и убедили вернуться. Прибывшие сотрудники частного охранного предприятия и полицейские задержали злоумышленницу.