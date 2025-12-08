Следственный комитет назвал самые «женские» преступления в Минске

Начальник отдела анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования управления Следственного комитета по Минску Петр Микула сказал агентству «Минск-Новости», какие преступления чаще всего совершают женщины.
Так, по данным за январь — октябрь 2025 года следователи Минска возбудили 1 250 уголовных дел в отношении женщин (к слову, за те же 10 месяцев в 2024-м таковых оказалось 1 197). Петр Микула отметил:
«Женщины чаще всего совершают имущественные преступления — кражи, мошенничества, а также противоправные действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Многие из них имеют среднее специальное образование, реже — высшее».
