Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, что скульптор утопил подделку «Дискобола» ради будущих археологов

В Греции скульптор решил оставить «послание» исследователям будущего и изготовил фальшивую копию античной статуи «Дискобол», после чего затопил её в море.

В Греции скульптор решил оставить «послание» исследователям будущего и изготовил фальшивую копию античной статуи «Дискобол», после чего затопил её в море. Об этом рассказали местные СМИ.

Автор проекта скопировал лицо статуи с персонажа мультфильма, намеренно искажая исторический образ. Перед погружением он консультировался с океанологом, выясняя, не нанесёт ли акция вреда окружающей среде.

Уточняется, что для визита в колледж для беседы с консультантом скульптор использовал поддельный студенческий пропуск.

Точное место затопления неизвестно. Власти допускают, что поисками статуи может заняться полиция. Проверку проводят и в отношении самого автора, поскольку законность его действий вызывает вопросы.

Читайте также: Раскрыто, что в НАТО заговорили о «жестких мерах» против России.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше