В Северо-Курильске из-за подземных толчков повреждено здание больницы

Здание Северо-Курильской центральной районной больницы повреждено при землетрясении, информирует прокуратура Сахалинской области.
В ведомстве рассказали, что в медучреждении прорвало трубу отопления.
«В Северо-Курильске произошло землетрясение. Из-за подземных толчков произошёл прорыв отопительной трубы в здании Северо-Курильской центральной районной больницы», — говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что на место выехал прокурор района.
По данным ГУ МЧС по региону, у юго-восточного побережья Камчатки в Тихом океане зафиксирован ощутимый афтершок. Магнитуда составила шесть баллов. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана.
Специалисты рассказали, что речь идёт об афтершоке. В Камчатском крае продолжается афтершоковая активность, связанная с мощными подземными толчками магнитудой 8,8. Землетрясение стало сильнейшим с 1952 года.
Южная часть полуострова Камчатка сдвинулась почти на два метра. Ранее учёные заявили, что в результате подземных толчков полуостров Камчатка сдвинулся на юго-восток.