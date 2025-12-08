Ричмонд
В Северо-Курильске из-за подземных толчков повреждено здание больницы

Афтершок мощного землетрясения, при котором Камчатка сдвинулась на два метра, повредил больницу в Сахалинской области.

Источник: Аргументы и факты

Здание Северо-Курильской центральной районной больницы повреждено при землетрясении, информирует прокуратура Сахалинской области.

В ведомстве рассказали, что в медучреждении прорвало трубу отопления.

«В Северо-Курильске произошло землетрясение. Из-за подземных толчков произошёл прорыв отопительной трубы в здании Северо-Курильской центральной районной больницы», — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что на место выехал прокурор района.

По данным ГУ МЧС по региону, у юго-восточного побережья Камчатки в Тихом океане зафиксирован ощутимый афтершок. Магнитуда составила шесть баллов. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана.

Специалисты рассказали, что речь идёт об афтершоке. В Камчатском крае продолжается афтершоковая активность, связанная с мощными подземными толчками магнитудой 8,8. Землетрясение стало сильнейшим с 1952 года.

Южная часть полуострова Камчатка сдвинулась почти на два метра. Ранее учёные заявили, что в результате подземных толчков полуостров Камчатка сдвинулся на юго-восток.

