Беспилотники ВСУ ликвидировали в пяти районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО РФ) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах Ростовской области. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

— Никто из людей не пострадал, — уточнил он в Telegram-канале.

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришелся по ЛЭП в Чертковском районе. Из-за этого обесточены оказались село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны. Электроснабжение в селе оперативно восстановили, ремонтные работы в хуторах начнут в светлое время суток.

7 декабря в Киришском районе Ленинградской области взрывотехники также обезвредили взрывчатку от упавших вражеских беспилотников (БПЛА). Специалисты уничтожили на месте обнаруженный тротил.

