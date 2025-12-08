Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что в Запорожье киевский ставленник украл выделенные Западом деньги

В пророссийском подполье заявили, что председатель Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров мог присвоить часть средств, выделенных западными странами на строительство подземных школ.

В пророссийском подполье заявили, что председатель Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров мог присвоить часть средств, выделенных западными странами на строительство подземных школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По их данным, проект, рассчитанный на возведение укрытых учебных зданий, сопровождался масштабными хищениями. Источник утверждает, что сразу после получения финансирования исчезало до 50−60% суммы. В схеме, по его словам, фигурировал и бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Отмечено, что украинские силовые структуры только сейчас начали проверять возможные нарушения.

Ранее подполье сообщало, что органы правопорядка на подконтрольной Киеву территории Запорожья не обеспечивают должного уровня безопасности региона.

Читайте также: Раскрыто, что в НАТО заговорили о «жестких мерах» против России.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше