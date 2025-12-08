Ричмонд
Суд в Москве начнет процесс по иску Бони к невесте Лепса Кибе

Кузьминский суд Москвы в понедельник, 8 декабря, начнет процесс по иску блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе о защите чести и достоинства. Соответствующая информация содержится в материалах суда.

— Суд проведет беседу по иску, — цитирует материалы РИА Новости.

Основания для иска и сумма требований в судебных материалах не называется.

20 октября Виктория Боня подала в суд на Аврору Кибу, которая обвинила ее в проституции. Что известно об иске и есть ли шанс у телеведущей победить — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь юрист Екатерина Гордон также жестко раскритиковала Кибу. Она пристыдила девушку за неумение говорить на публике и порекомендовала ей больше читать и учиться. Юрист назвала публичную речь невесты Лепса «диким позором».