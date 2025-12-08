Глава сената Камбоджи заявил, что Таиланд использует все виды оружия

Председатель сената Камбоджи и бывший президент страны Хун Сен заявил, что в текущей эскалации военных действий на приграничных территориях с Таиландом соседнее государство использует «все виды оружия». Об этом он сказал в своем Telegram-канале.
По его словам, армия Камбоджи должна проявить терпение, так как со вчерашнего дня противник обстреливает нас всеми возможными средствами.
Политик также подчеркнул, что «красная линия», на которой будет продолжаться противостояние, уже определена, и командиры всех уровней обязаны разъяснить её своим солдатам.
Хун Сен добавил, что уже отменил все другие рабочие планы, чтобы встретиться с премьер-министром и отдать указание вооружённым силам о противодействии вторжению.
«Прошу отнестись с пониманием к национальным и международным гостям, которые не смогут встретиться со мной», — отметил Хун Сен.
Ранее портал Khaosod, ссылаясь на представителя тайской армии, сообщил, что Камбоджа осуществила атаку на военную базу Анупонг. В результате инцидента погиб один тайский военнослужащий, двое были ранены. В ответ Таиланд поднял в воздух истребители F-16 для нанесения ответных ударов.
После атаки, около 70% населения приграничных районов Таиланда было эвакуировано в целях безопасности.