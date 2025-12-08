Ричмонд
СВО
Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 67 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 67 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— 24 БПЛА — над территорией Брянской области, 12 БПЛА — над территорией Саратовской области, 11 БПЛА — над территорией Ростовской области, девять БПЛА — над территорией Волгоградской области, — отчитались в ведомстве.

Также по два беспилотника ВСУ сбили над Курской, Ленинградской, Тульской областями и над Московским регионом. По одному украинскому дрону уничтожили над Калужской, Орловской и Смоленской областями, передает Telegram-канал Минобороны.

8 декабря силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах Ростовской области. Удар ВСУ пришелся по ЛЭП в Чертковском районе.

В эту же ночь жители Саратова и Энгельса сообщили о серии громких взрывов в небе над своими городами. Так, очевидцы насчитали около пяти громких хлопков.

7 декабря Минобороны РФ отчиталось, что силы ПВО сбили 77 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами России прошедшей ночью. При этом 42 вражеских беспилотника уничтожили над Саратовской областью.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
