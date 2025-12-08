Четыре автомобиля горели в Приангарье в минувшие сутки

IrkutskMedia, 8 декабря. В Приангарье за минувшие сутки пожарные привлекались к тушению транспортных средств четыре раза. Огонь охватил как отечественные, так и иностранные авто.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, рано утром в Иркутске на улице 3-ей Напольной загорелся легковой автомобиль. Огонь повредил его переднюю часть на 2 кв. метрах. К тушению привлекались четыре огнеборца МЧС России, одна единица техники. Дознаватели ведомства установили, что причиной стало короткое замыкание электропроводки двигателя.
В в поселке Кутулик Аларского района горел отечественный автомобиль. Пламя на 6 кв. метрах потушили семь пожарных с помощью двух автоцистерн. Причиной послужило короткое замыкание в моторном отсеке.
На улице Наймушина в Усть-Илимске загорелся кроссовер. К месту были направлены пять огнеборцев, две единицы техники. В результате огнем были повреждены сгораемые части моторного отсека на 2 кв. метрах. Причиной стал аварийный режим работы электрооборудования транспортного средства.
Кроме того, машина горела в поселке Белореченский Усольского района. Существовала угроза распространения огня на соседнее строение. Открытое горение на 2 кв. метрах ликвидировали шесть специалистов, две единицы техники. Спасено одно строение. Предположительно, причиной стал поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.
Ранее агентство сообщало, что пожар произошел в переулке Седова в Черемхове. На место возгорания прибыли девять огнеборцев и две единицы техники. Когда служащие прибыли на место происшествия, из гаража шёл чёрный дым.
Огнём были уничтожены сгораемые части автомобиля на 7 кв. метрах, повреждены личные вещи в гараже на 5 кв. метрах. Дознаватели ведомства установили, что причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.