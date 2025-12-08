Четыре автомобиля горели в Приангарье в минувшие сутки

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, рано утром в Иркутске на улице 3-ей Напольной загорелся легковой автомобиль. Огонь повредил его переднюю часть на 2 кв. метрах. К тушению привлекались четыре огнеборца МЧС России, одна единица техники. Дознаватели ведомства установили, что причиной стало короткое замыкание электропроводки двигателя.