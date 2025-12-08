Ричмонд
Полиция пресекла работу нетрадиционной кальянной в российском городе

Полиция Ульяновска выявила в одной из кальянных Ленинского района пропаганду нетрадиционных интимных отношений (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Уточняется, что силовиками задержаны организатор и двое сообщников.

По данным оперативных служб, с января прошлого года по декабрь текущего владельцы заведения — в том числе 35-летний фигурант дела — проводили закрытые мероприятия. На них участники продвигали идеи и практики, относимые правоохранителями к запрещённой деятельности. Фото, видео и анонсы таких встреч публиковались в тематических интернет-сообществах.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ. Всем троим участникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше