Полиция пресекла работу нетрадиционной кальянной в российском городе

Полиция Ульяновска выявила в одной из кальянных Ленинского района пропаганду нетрадиционных интимных отношений (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
Уточняется, что силовиками задержаны организатор и двое сообщников.
По данным оперативных служб, с января прошлого года по декабрь текущего владельцы заведения — в том числе 35-летний фигурант дела — проводили закрытые мероприятия. На них участники продвигали идеи и практики, относимые правоохранителями к запрещённой деятельности. Фото, видео и анонсы таких встреч публиковались в тематических интернет-сообществах.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ. Всем троим участникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
