Полиция пресекла работу нетрадиционной кальянной в российском городе

По данным оперативных служб, с января прошлого года по декабрь текущего владельцы заведения — в том числе 35-летний фигурант дела — проводили закрытые мероприятия. На них участники продвигали идеи и практики, относимые правоохранителями к запрещённой деятельности. Фото, видео и анонсы таких встреч публиковались в тематических интернет-сообществах.