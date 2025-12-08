Ричмонд
В Уфе «китаец» сбил маленькую девочку

Пешехода госпитализировали.

Источник: Башинформ

По данным ГАИ города, накануне вечером 25-летний водитель за рулем автомобиля Chery Tiggo 7 Pro Max ехал по дворовой территории в сторону ул. Бакалинской. Здесь он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода — малолетнюю девочку, которая внезапно выбежала из-за припаркованного автомобиля.

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, «скорая» доставила ребенка в Республиканскую детскую больницу с множественными ушибами. Сейчас девочка находится в травматологическом отделении, где продолжает лечение.

По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Уфе задержали 25 водителей за пьяную езду.